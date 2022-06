Aurelio De Laurentiis è tra i cinque indagati (con lui anche quattro componenti del CdA del Napoli) dalla Procura di Napoli per falso in bilancio relativamente all'acquisto di Victor Osimhen. Come si legge su Gazzetta.it, ora sono in corso perquisizioni e verifiche a Castel Volturno, Roma e in Francia, con la Guardia di Finanza che ha messo nel mirino il trasferimento del nigeriano che era già finito nell’inchiesta della giustizia sportiva sul caso plusvalenze (in quel caso non erano emersi illeciti). Le indagini, condotte dal pm Francesco De Falco con il procuratore aggiunto Vincenzo De Falco, stanno esaminando anche la cessione al Lille di tre giovani della Primavera azzurra.