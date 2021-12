UFFICIALE – Niente Sanchez per il Barça: Ferran Torres firma fino al 2027

L'arrivo dell'attaccante dal City va ad escludere un ritorno di fiamma per il cileno dell'Inter

Ferran Torres è un nuovo giocatore del Barcellona. Come annunciato dal club blaugrana, i catalani hanno raggiunto un accordo con il Manchester City per il trasferimento del giocatore che ha firmato un contratto fino al 2027. L'arrivo di Torres va presumibilmente ad escludere il ritorno in Catalogna di Alexis Sanchez, di cui si era parlato negli scorsi giorni per un possibile scambio con Luuk de Jong.