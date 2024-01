Dopo tanto vociferare, Tiago Djalo alla fine è approdato a Torino ed è ufficialmente un nuovo calciatore della Juventus che tramite i canali ufficiali "comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Lille Olympique Sporting Club per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tiago Emanuel Embaló Djalo a fronte di un corrispettivo di € 3,6 milioni, pagabili in tre rate nel corso dell’esercizio 2024/2025, oltre ad oneri accessori pari a € 1,5 milioni. Sono inoltre previsti premi fino ad un massimo di € 2,6 milioni, al verificarsi di determinati obiettivi sportivi e/o condizioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2026".

Costi che per i conti della società torinese avranno il seguente impatto: per i sei mesi restanti della stagione 2023/24, il difensore portoghese costerà al club bianconero 720mila euro per via dell'ammortamento. L'ingaggio dovrebbe invece aggirarsi intorno ai 2 milioni di euro netti (3,7 milioni di euro lordi), per un totale di 1,85 milioni di euro fino a fine stagione.

Complessivamente l’acquisto del classe 2000 avrà sulle casse della Juventus un peso di 2,57 milioni di euro per la stagione 2023/24. "La cifra crescerà poi a 5,14 milioni di euro nella stagione 2024/25" come si legge su C&F.