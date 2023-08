Dopo la vittoria della scorsa edizione da parte di Lautaro Martinez, che ha anticipato sul podio Nicolò Barella ed Edin Dzeko, riparte anche per la stagione 2023/24 il concorso del Pallone d'Oro Nerazzurro, in cui i protagonisti sono i lettori di FcInterNews.it che partita dopo partita devono eleggere il loro migliore in campo, costruendo così una classifica che si svilupperà per tutta l'annata calcistica. Dopo il primo turno di campionato, in cui l'Inter ha battuto 2-0 il Monza, è proprio el Toro a portare a casa il primo posto, anticipando Marko Arnautovic e Hakan Calhanoglu. Ecco di seguito l'esito del sondaggio di giornata e la prima graduatoria della stagione.

Sommer 0.80%

Darmian 0.77%

De Vrij 2.88%

Bastoni 2.67%

Dumfries 3.01%

Barella 4.15%

Calhanoglu 4.28%

Mkhitaryan 2.24%

Dimarco 1.27%

Martinez 62.59%

Thuram 3.91%

Cuadrado 0.37%

Arnautovic 9.36%

Carlos Augusto 0.50%

Frattesi 0.17%

Bisseck 1.04%



CLASSIFICA DOPO 1 GIORNATA

LAUTARO MARTINEZ 5 PT.

MARKO ARNAUTOVIC 3 PT.

HAKAN CALHANOGLU 1 PT.