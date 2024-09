Non poteva che essere Marcus Thuram il migliore in campo nella partita vinta 4-0 dall'Inter contro l'Atalanta. I lettori di FcInterNews.it che hanno partecipato al sondaggio del Pallone d'Oro Nerazzurro non hanno avuto dubbi in merito. Al secondo posto il solito Nicolò Barella, mentre al terzo ecco Benjamin Pavard. A seguire le classifiche di turno e generale del premio:



Sommer 0.66%

Pavard 3.67%

Acerbi 1.09%

Bastoni 0.66%

Darmian 0.22%

Barella 20.84%

Calhanoglu 0.44%

Mkhitaryan 1.42%

Dimarco 2.13%

Martinez 0.88%

Thuram 65.65%

Carlos Augusto 0.33%

Asllani 0.49%

Taremi 0.33%

Frattesi 0.38%

Arnautovic 0.82%



CLASSIFICA DOPO 3 GIORNATE:

THURAM 13 PT.

BARELLA 7 PT.

CALHANOGLU 5 PT.

BISSECK E PAVARD 1 PT.