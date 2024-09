Partita senza esclusione di colpi al Viola Park, dove le formazioni di Fiorentina e Inter Under 18 si sono decisamente divertite, chiudendo il loro incontro con il carambolesco punteggio di 4-4. Ribaltamenti di situazione come se piovesse: ad aprire le marcature ci hanno pensato i nerazzurri con la rete di Kukolis, a cui è seguito il raddoppio dopo pochi minuti di Humanes. La Fiorentina però reagisce e in appena un minuto intorno alla mezz'ora di gioco trova il pareggio grazie all'uno due micidiale di Pisani e Angiolini.

Prima del duplice fischio tuttavia è stata ancora l'Inter a passare in vantaggio con Kangasniemi, visto di recente anche con l'Under 20 di Andrea Zanchetta in Youth League. Nella ripresa i viola reagiscono e si prendono l'inerzia del match prima con la rete di Kaba e poi con la seconda rete di Pisani. Ma alla fine, la squadra di Benito Carbone riprende per i capelli il risultato col 4-4 firmato su calcio di rigore da El Mahboubi.