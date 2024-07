Secondo rinforzo dall'Inter per l'Alcione, club che si appresta ad affrontare il primo campionato di Serie C della sua storia. Dopo l'acquisto di Giacomo Stabile, il club milanese ha annunciato l'innesto in rosa di Giuseppe Alessandro Mazzola, centrocampista classe 2005, che nella passata stagione ha totalizzato tre presenze con la Primavera di Chivu.