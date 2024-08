Vittoria larga per la Nazionale italiana Under 16, capace di rifilare un pokerissimo ai pari categoria dell'Inghilterra sul campo 3 del Centro di Preparazione Olimpica Acqua Acetosa 'Giulio Onesti' di Roma, intitolato alla memoria di 'Gianluca Vialli'. Il tutto davanti agli occhi di Marco Brunelli, segretario generale della FIGC, che ha voluto complimentarsi con la squadra e lo staff per aver ottenuto un risultato tanto prestigioso quanto storico.

I ragazzi di Marco Scarpa passano in vantaggio al 18' con il capitano Gioele Giammattei, centrocampista della Roma, per poi raddoppiare al 26' con lo juventino Riccardo Paonessa. Sia il numero 18 che il numero 23 azzurro firmano rispettivamente al 32' e al 36' la doppietta, prima che l'attaccante del Bologna, Kevin Fustini, sancisca il risultato finale al 72'.

"Sono contentissimo per i ragazzi e per la Federazione perché questo risultato certifica un lavoro iniziato nell'Under 15 - le parole del tecnico degli azzurrini -. Ringrazio il coordinatore, Maurizio Viscidi, e il vice coordinatore, Daniele Zoratto, che mi hanno dato una grandissima mano in questi giorni. Questa vittoria ci dà grande slancio e convinzione per il prosieguo della stagione".