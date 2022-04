Buona la prima per l'Under 17 azzurra di Bernardo Corradi, capace di superare 1-0 - sotto gli occhi del ct della Nazionale maggiore Roberto Mancini - i pari età della Polonia nell'esordio della seconda fase di qualificazione all’Europeo di categoria. Un partita sempre nelle mani degli azzurrini che, padroni del campo, dopo aver colpito due traverse nel primo tempo, ricevono l'aiuto di Zieba che infila il pallone nella sua porta involontariamente dopo il legno colpito, l'ennesimo, da Aaron Ciammaglichella. Protagonisti del successo anche gli interisti Luca Di Maggio, in campo fino al 75' prima di far posto a Onofrietti, e Daniele Quieto, subentrato a Vacca al 67'.