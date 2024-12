Successo prestigioso per la Nazionale Under 15, che, grazie al 3-2 imposto ai padroni di casa del Portogallo, alla Cidade do Futebol di Algés, ha chiuso il Torneo di Sviluppo UEFA al primo posto con 7 punti. Gli azzurrini hanno sbloccato il risultato al 5' con il trequartista del Genoa, Roberto Scaglione, per poi raddoppiare al 48' con Federico Croci, attaccante della Fiorentina. Al 64', la formazione di Enrico Battisti si è portata sul 3-0 grazie, ancora una volta, al suo numero 10 Scaglione. Nel finale, i lusitani hanno accorciato le distanze, prima con Emiliano Cassamá al 78' e poi con Tiago Caires al 90'+4, entrambi in forza al Porto.

"Sono davvero soddisfatto perché i ragazzi hanno giocato con personalità, offrendo una prestazione di altissimo livello, specialmente sotto l'aspetto del ritmo e della determinazione - le parole di Battisti riportate da FIGC.it -. Nel primo tempo non abbiamo sfruttato al meglio tutte le occasioni che abbiamo creato, andando all'intervallo sull'1-0, ma siamo stati bravi a chiudere la partita nella ripresa, anche se avrei preferito non subire i due gol avversari nel finale. Questo, però, non cancella l'ottima prova offerta dalla squadra, che ha meritato di vincere questo torneo. Vincere con questa maglia ha un sapore particolare, bellissimo, perché rappresentiamo il nostro Paese. Oggi raccogliamo i primi frutti di un lavoro iniziato cinque mesi fa, dove abbiamo fatto scouting ad ampio spettro su tutto il territorio italiano e non solo. Ringrazio il Club Italia, dal coordinatore Viscidi a tutti gli osservatori, passando chiaramente per il vice coordinatore Zoratto e il supervisore Rocca, perché non è scontato poter svolgere quattro selezioni territoriali (Nord, Centro-Nord, Centro e Sud, ndr) e un quadrangolare (Torneo di Natale, ndr) per allestire una squadra. Ci siamo potuti fare un'idea di ciò che offre quest'annata, che è davvero ricca di profili interessanti, anche al di là di coloro che sono presenti qui".