L'Inter Under 13 strappa il pass per la finale nazionale, in programma a Tirrenia venerdì 31 maggio e sabato 1° giugno, raggiungendo Parma e Genoa dopo averla spuntata su Cagliari e Atalanta e Milan. La quarta e ultima qualificata uscirà dal girone composto da Empoli, Napoli, Roma e Sassuolo che si disputerà domenica 19 maggio, a San Giuliano Terme.