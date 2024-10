Prima sconfitta per l'Under 17 di Samir Handanovic in campionato: la formazione giovanile nerazzurra è uscita sconfitta per 3-2 dal Centro Sportivo Vismara nel derby contro il Milan. Non bastano all'Inter i gol di Davide Sorino, che firma la prima marcatura del match, e Alen Vukaj: i rossoneri si impongono trovando i gol vittoria nella ripresa grazie a Samuele Pisati, autore di una doppietta, e Simone Lontani. In classifica l'Inter viene così agganciata dal Milan proprio a quota 18, con l'Atalanta distante tre punti.