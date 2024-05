Si è chiusa ieri sera, al Viola Park, la corsa scudetto dell'Inter Primavera, fermata a un passo dalla finale dal Sassuolo. Un epilogo che lascia l'amaro in bocca a Matteo Motta, terzino sinistro di Cristian Chivu: "Stagione 2023/24 terminata… purtroppo non come si sperava. Contento di aver fatto parte anche quest’anno di questa meravigliosa famiglia", ha scritto su Instagram.