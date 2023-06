Dopo la vittoria contro l'Inghilterra, l'Italia di Nunziata affronterà questa notte la Colombia nei quarti di finale del Mondiale Under 20. In vista del match che potrebbe regalare ancora una grande gioia agli azzurrini, Rai Sport abbozza quello che potrebbe essere l'undici iniziale. Probabile formazione nella quale non mancano gli interisti in missione Zanotti ed Esposito, e l'ex nerazzurro, oggi al Reading in prestito dal Chelsea, Casadei.

PROBABILE ITALIA (4-3-1-2): Desplanches; Zanotti, Ghilardi, Guarino, Turicchia; Prati, Faticanti, Casadei; Baldanzi, Ambrosino, Esposito. All.: Nunziata

PROBABILE COLOMBIA (4-5-1): Marquinez; Ocampo, Alvarez, Mantilla, Salazar; Puerta, Asprilla, Cortes, Manyoma, Torres; Angel. All.: Cardenas.