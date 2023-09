Non c'è solo la vittoria esterna dell'Inter Primavera contro il Frosinone tra i match del weekend del Settore Giovanile nerazzurro. Tra i tanti match disputati spicca in particolare la vittoria della squadra maschile U18 nel derby contro il Milan, ma non solo. Di seguito, tutti i risultati del fine settimana:

UNDER 19

Campionato, 4ª giornata: Frosinone-INTER 1-2

Marcatori: 13' Kamate (I), 54' Di Maggio (I), 68' Boccia (F)

UNDER 18

Campionato, 2ª giornata: INTER-Milan 2-1

Marcatori: 62’ Pinotti, 88’ Idrissou.

UNDER 17

Campionato, 3ª giornata: Lecco-INTER 0-0

UNDER 17 FEMMINILE

Torneo "Le Rose del Moscato": Orobica-INTER 0-1

Marcatrice: 4' Rossatti.

INTER-Sassuolo 2-1

Marcatrice: 8', 20' Agosta.

Semifinale: INTER-Milan 0-1

UNDER 16

Campionato, 1ª giornata: INTER-Atalanta 2-1

Marcatori: 16' Carrara, 30' Curcio.

UNDER 15

Campionato, 1ª giornata: INTER-Atalanta 4-4

Marcatori: 12' Morosi, 19' Gjeci, 30' Allasufi, 75' Donati.

UNDER 15 FEMMINILE

Torneo Preseason: Sassuolo-INTER 2-13

Marcatrici: 20' rig. Vigetti; 22' e 25' Matteoni; 23’, 24’, 31’ e 49' Bersani; 30’ Artesani; 40', 62’ e 68’ Ciurleo; 50' e 74' Ascone.