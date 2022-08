Bella vittoria per l'Italia Under 16 di Daniele Zoratto, che ieri a Vercelli ha superato i pari età dell'Inghilterra per 2-1. Ad aprire le marcature per gli Azzurrini è l'attaccante dell'Inter Mattia Mosconi, che dopo un gran lancio lungo di Niccolò Gariani ubriaca il portiere inglese Lukjanciks con una bella veronica prima di appoggiare in porta il pallone. Del milanista Mattia Liberali l'altra rete dell'Italia, di Moore il punto degli avversari.