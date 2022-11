Dopo aver strappato un punto in casa della Juventus, l'Inter Under 19 di Cristian Chivu torna in campo domenica alle 14.30, praticamente a ridosso con la conclusione del match della prima squadra contro l'Atalanta, in casa contro l'Udinese. Designato l'arbitro dell'incontro: dirigerà Giuseppe Mucera di Palermo, che sarà assistito da Mario Pinna di Oristano e da Marco Pilleri di Cagliari.