E' tutto pronto per l'esordio di fuoco dell'Italia Under 21 all'Europeo di Categoria contro la Francia. Maglia da titolare per Raoul Bellanova, al centro di importanti rumors di mercato. L'esterno nerazzurro infatti sembrerebbe essere vicinissimo al Torino, con l'Inter che però non si è ancora arresa dopo averlo preso in prestito con diritto di riscatto dal Cagliari. Nell'undici azzurro spicca anche la maglia da titolare per l'ex nerazzurro Pirola, oltre a quella di Tonali, promesso sposo del Newcastle.

FRANCIA (4-2-3-1): Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou; Koné, Caqueret; Thuram, Barcola, Kalimuendo; Gouiri. Ct: Ripoll.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Rovella, Ricci, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi. Ct: Nicolato