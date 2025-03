Giornata di derby tra Inter e Milan per il settore giovanile: nerazzurri e rossoneri si sono affrontati infatti a livello Under 17 e Under 15 nell'ultimo fine settimana. La prima sfida, che ha visto di fronte le formazioni prima e terza nel girone B con 45 e 41 punti e disputata sabato al Konami Youth Development Centre, si è conclusa sul punteggio di 2-2: Marco Grisoni Fasana e Mirko Franchi hanno timbrato le reti per i ragazzi di Samir Handanovic, mentre Simone Lontani e Filippo Leonardo Plazzotta sono stati i marcatori rossoneri.

Vittoria invece per l'Inter nel campionato Under 15 nella sfida giocata in casa del Milan al Vismara: eroe della giornata è stato Francesco Comelli, che proprio allo scadere ha trovato il gol del successo nerazzurro. Grazie a questo risultato, l'Inter di Simone Fautario sale in vetta al girone B con 49 punti, superando proprio i rossoneri, fermi a quota 47. Si tratta dell'undicesima vittoria consecutiva per l'Inter.