Domani, a mezzogiorno, la Nazionale italiana Under 17 scenderà in campo per sfidare l'Olanda nella gara d'esordio del gruppo 3 della fase élite dell'Europeo di categoria. Un appuntamento che il tecnico Massimiliano Favo ha inquadrato così a FIGC.it: "In questi giorni ci stiamo allenando bene. Abbiamo una squadra in grado di potersela giocare con chiunque. I Paesi Bassi sono una squadra storica, che ha sempre espresso un buon calcio con un'ideologia tattica ben precisa: non vanno assolutamente sottovalutati, ma non dobbiamo neanche dimenticarci che siamo l'Italia". Il gruppo degli azzurrini, che include anche gli interisti Mosconi e Mantini, in seguito dovranno vedersela con il Belgio sabato 23 (ore 12), per poi concludere, con i padroni di casa della Finlandia martedì 26 marzo (ore 12).