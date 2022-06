Si è fermato a un passo dalla finale il sogno europeo della Nazionale Under 19, ieri battuta in rimonta dai pari età dell'Inghillterra. Per l'amarezza del ct Carmine Nunziata, che in questa esperienza comunque riesce a trovare anche tante note positive: "Nel primo tempo abbiamo dominato e messo in difficoltà la manovra inglese; nella ripresa, dopo aver speso tanto, è normale che si abbia un calo fisico - le sue parole al sito della FIGC -. E’ un peccato aver subito i due gol su calci piazzati, forse dovevamo stare un po’ più attenti. Rimane il rammarico perché, anche in svantaggio, abbiamo avuto occasioni per pareggiare. Comunque devo fare i complimenti ai miei ragazzi che hanno fatto un percorso eccezionale nella durata di tutto l’Europeo, a partire dalle fasi di qualificazione. Un percorso che ci porta comunque nei primi 4 posti, nell’eccellenza d’Europa e ai Mondiali Under 20 il prossimo anno in Indonesia".