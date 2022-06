La Nazionale italiana Under 19, già qualificata alle semifinali dell'Europeo di categoria, si è dovuta arrendere ai pari età della Francia nell'ultima gara del girone che metteva in palio il primo posto. Netta la sconfitta rimediata dagli azzurrini, battuti 4-1 dai transalpini anche per via dei tanti cambiamenti di formazione apportati da Carmine Nunziata per evitare squalifiche inutili ai giocatori diffidati. Dopo l'illusorio vantaggio firmato Volpato, la squadra di Chauvin si è scatenata segnando un uno-due in 16' con Da Silva e Tchaouna, che poi ha replicato nella ripresa prima del sigllo finale di Arconte. In campo per 90' l'interista Alessandro Fontanarosa, ammonito nel recupero, mentre hanno riposato gli altri due nerazzurri Cesare Casadei e Giovanni Fabbian.