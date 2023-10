Torna a parlare di Inter Thomas Zilliacus, il manager finlandese che da tempo flirta con l'eventualità di entrare nel management del club nerazzurro. Attraverso il suo profilo Twitter, Zilliacus, ripostando le parole di ieri di Beppe Marotta attraverso FcInterNews.it, rende onore all'ad sport di Viale della Liberazione esprimendo poi (in italiano) il suo pensiero sul futuro: "Bello vedere Beppe Marotta dare a Steven Zhang il merito che merita. Lui e Suning hanno trasformato l'Inter in una forza formidabile. Il prossimo proprietario dovrebbe trasformare l'Inter in una fortezza inespugnabile".

