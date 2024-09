Dopo il contratto firmato con l'Inter, Piotr Zieliński ha recentemente siglato un altro accordo importante per la sua carriera legandosi ad Adidas. Un matrimonio che il centrocampista polacco ha fotografato così: "Nuove sfide mi aspettano, sia nel club che in Nazionale. Non vedo l'ora di giocare a San Siro e di disputare la Nations League, dove affronteremo avversari impegnativi. Sono felice di entrare in questo nuovo capitolo con un nuovo partner tecnico”, le sue parole riportate dal portale polacco The Sport.