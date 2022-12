"Ho versato tante lacrime per Sinisa e continuo a pensare a Luca, a Stefano (Tacconi, nda ) che non è ancora uscito dall’ospedale. Più passano gli anni e più aumentano le occasioni di sofferenza. Sarà anche naturale, è vita, ma quando ti ci ritrovi dentro è sempre oltre. Certi dolori ti portano a riflettere sull’atteggiamento da tenere nei confronti delle cose, a dividere le situazioni e le incazzature in evitabili e inevitabili . Poi succede che la quotidianità ti travolge e torni a ripetere gli errori e a prendertela anche per le stupidaggini...". Lo dice Walter Zenga , intervistato oggi dal Corriere dello Sport .

Mondiali: l'Argentina ha vinto perché aveva Messi.

"E un tecnico che gli ha cucito addosso la squadra dopo la prima uscita. Via Gomez, Paredes e Di Maria, dentro Mac Allister, Enzo Fernandez e Julian Alvarez. Messi ha 35 anni e non si può pretendere che corra per novanta minuti come Enzo e De Paul. Santos questo non l’ha capito, il primo che ha sacrificato è stato Ronaldo con tutto il carico di motivazioni che si portava appresso".



Chi avvertirà maggiormente gli effetti della lunga sosta?

"Ascolta: Luciano Spalletti a inizio novembre disse che la sosta era una mano santa perché la squadra era mentalmente stanca. E chi stava andando male benedisse lo stop poiché interrompeva la serie nera. Sono curioso di verificare chi tra i due avesse ragione. Il Napoli comunque merita questo scudetto per quello che ha mostrato nei primi tre mesi. Si riparte da Inter-Napoli, ma Lukaku non gioca da agosto, al Mondiale solo scampoli, e Lautaro è ancora sul pullman. Come Dybala, Paredes, Di Maria. Sento ripetere che il Napoli può essere ripreso perché è atteso a due sfide-chiave. Vero, ma se le vince? Cosa succede se batte Inter e Juve?". .

