"Bella partita con le Inter Legends!!!! Emoziona sempre entrare in campo con questi colori e questi compagni". Questo è il messaggio pubblicato sui social da Javier Zanetti dopo il ritorno inc ampo con la maglia nerazzurra.

Il vicepresidente dell'Inter ha guidato con la fascia da capitano attorno al braccio la squadra dell'Inter Legends, vittoriosa per 2-0 sulla Geo 11 grazie ad una doppietta di Luis Figo. Passano gli anni, ma l'amore di Zanetti per questi colori non tramonta mai.