Dopo Lautaro, spazio anche al vicepresidente dell'Inter Javier Zanetti ai microfoni di SportsCenter AM, dove l'ex capitano dell'Inter, nonché ultimo ad aver sollevato la Coppa dalle grandi orecchie, a proposito del sopraccitato connazionale dice: "Questa finale arriva in un momento ideale, perché alla fine abbiamo vinto la Coppa Italia con lui protagonista e ora ha la possibilità di giocare questa finale e chiudere un anno incredibile. Dopo il Mondiale e tutto quello che ha vinto, credo che sarebbe il finale perfetto per la sua carriera. Giocare una finale è un sogno, penso che il percorso che ha fatto l'Inter sia stato importante, perché in la fase a gironi avevamo Barcellona e Bayern e siamo riusciti a passarla, poi con Porto, Benfica e Milan meritavamo di essere in questa finale" aggiunge prima di dirsi "tranquillo perché sono già arrivati a questo punto importante. Mentre la finale bisogna giocarsela e divertirsi perché è una partita può succedere di tutto".

Sul Manchester City, favorito della gara:

"Come società è importante per il percorso che abbiamo intrapreso. Raggiungere la finale è già un grande traguardo. Penso che il favoritismo del City sia comprensibile, perché è una grande squadra hanno un grande allenatore e giocatori importanti. Non sarà una finale facile, sarà molto difficile, ma sappiamo che in 90 o 120 minuti o rigori può succedere di tutto nel calcio, quindi speriamo che sia un grande gioco".