Non potevano mancare gli auguri della Curva Nord Milano per i 50 anni di Javier Zanetti, storico capitano dei nerazzurri e oggi vice presidente del club della sua vita: "Auguri dalla famiglia nerazzurra - il messaggio postato nelle stories della pagina 'CN69_official' -. Tanti auguri eterno capitano. Per noi sei come un padre, il padre migliore che una famiglia possa avere".