Campione d'Europa da capitano 13 anni fa, Javier Zanetti spiega le differenze tra la sua Inter e quella che potrebbe vincere la Champions domani contro il City: "Sono momenti diversi, la nostra era una squadra più matura e con giocatori di grande personalità - le parole del vice presidente nerazzurro a BT Sport -. Stavamo terminando un ciclo dopo aver vinto per tanto tempo in Italia, mancava il passo di vincere l'Europa. La notte di Madrid è indimenticabile per tutti".