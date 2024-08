"Non siamo spaventati, ma curiosi di questo nuovo format". Comincia così l’intervento a Sky Sport di Javier Zanetti, vicepresidente dell’Inter, dopo l’esito del sorteggio di Champions League: "È una sensazione positiva, affronteremo delle grandi squadre. In Champions vogliamo continuare a fare quello che stiamo facendo ed essere competitivi. I presupposti ci sono, dipende tanto da noi", le parole di Pupi da Montecarlo.

È cambiato lo status dell’Inter?

"Ci si può ragionare quando lavori con umilità come stiamo facendo. Il gruppo è cresciuto, le vittorie hanno aiutato e siamo pronti per questa nuova Champions che è sempre delicata. Ci siamo anche noi e vogliamo essere protagonisti".

Questo per Thuram potrebbe essere l’anno della consacrazione a livello internazionale?

"Thuram dimostra anche in settimana anche sta crescendo. L’anno scorso è stato importante, idem in questo inizio di stagione. Mi auguro abbia continuità, puntiamo tanto su quello che ci potrà dare".

Siete pronti ad affrontare campionato e Champions da protagonisti?

"Non ci siamo mai nascosti. Siamo pronti ad affrontare entrambe le competizioni anche se ci saranno delle difficoltà, ma i giocatori possono affrontarle entrambe da protagonisti. Anche per il prestigio della maglia che indossiamo".

Il mercato un po’ difficile di alcune grandi ha livellato la Champions, a parte City e Real?

"Sono d’accordo, c’è più equilibrio. Toccherà a noi ridurre il gap, due anni fa ci siamo andati vicini con la finale che abbiamo perso come tutti hanno visto e vogliamo riprovarci. Come club abbiamo l’obbligo di dare il massimo. Speriamo di arrivare fino in fondo".

