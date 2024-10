"La mia Inter era una squadra con un grande cuore, aveva un’anima sudamericana con allegria e grinta e per questo forse è arrivata così tanto nel cuore dei tifosi. E poi era l’Inter di Ronaldo, Vieri, Zanetti, Simeone, Zé Elias, Winter... tutti caratteri forti, con tanta determinazione...quella che ci ha portati per esempio ad alzare la Coppa Uefa del 1998" ha detto la leggenda dell'Inter, Ivan Zamorano ai canali ufficiali del club meneghino in occasione del Match Day Programme di Inter-Torino.

Dall’Inter di inizio millennio a quella di oggi...

"Questa Inter mi piace molto, è una squadra molto unita con tanto entusiasmo e cuore e lo ha dimostrato l’anno scorso con la vittoria dello Scudetto. Inzaghi arriva perfettamente nel cuore e nella testa dei giocatori, c'è una bella connessione tra di loro. Mi piacciono molti calciatori, però da attaccante non posso non dire che Lautaro e Thuram sono una coppia incredibile".

