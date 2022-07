Ospite di TyC Sports, l'ex attaccante dell'Inter Ivan Zamorano racconta tanti aneddoti della sua lunga e gloriosa carriera. Tornando, ovviamente, anche sui suoi anni all'Inter, in compagnia di Ronaldo al quale, nella stagione 1998-1999, cedette il numero 9 per adottare il celeberrimo 1+8. Bam Bam racconta come nacque quella decisione: "Sono riuscito ad avere il miglior attaccante del mondo, Luis Nazario da Lima Ronaldo, come compagno; l'allenamento per me era sedermi e divertirmi. La potenza fisica, la tecnica in velocità, la differenza nell'uno contro uno erano qualcosa di fantastico. Il primo anno in cui Ronie è arrivato all'Inter nessuno mi ha detto niente, ho continuato a giocare con il 9, Ronaldo ha messo il 10. Abbiamo avuto l'occasione di vincere la Coppa Uefa a Parigi contro la Lazio. Abbiamo segnato io, lui e Javier Zanetti, una festa sudamericana, Dopo i Mondiali di Francia, Ronaldo era ad un livello morale molto basso. A un certo punto, Sandro Mazzola viene da me e mi dice: 'Ivan, perché non diamo a Ronaldo la nove? Così solleviamo il suo morale. Sarà felice...'. Io gli chiesi con che maglia avrei giocato, e Mazzola trovò la risposta: 'Perché non usi la 18 mettendo il più in mezzo?'. Mi disse che si poteva fare e accettai. All'inizio mettevo il più con l'adesivo, ma già dalla quinta partita la Nike iniziò a fornirmi la maglia pronta. La maglia più venduta nella storia del calcio".