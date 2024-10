Intervistato all'indomani del derby d'Italia, finito con un pirotecnico 4-4, Ivan Zamorano ha offerto l'analisi della partita di San Siro ai microfoni del giornalista Gianluca Rossi (qui il video integrale): "Ero allo stadio con mio figlio, anche lui è una punta - le parole di Bam Bam - . Mi sono arrabbiato perché era una partita che l’Inter poteva vincere. Il pareggio non è stato giusto, l’Inter è stata superiore alla Juventus. Peccato perché la squadra ha fatto un grandissimo sforzo e una grandissima partita. I due gol subiti nel finale non sono stati belli, noi tifosi non siamo rimasti troppo contenti. Se è vero che rivincere è più difficile di vincere? Perché siamo l’Inter e dobbiamo soffrire (ride, ndr). Mi sembra che manchi un po' di concentrazione, i contropiede sul 4-2 vanno gestiti con più intelligenza. Ho visto però tanto impegno dai giocatori".

Pur arrabbiato, Zamorano mantiene l'ottimismo per il prosieguo della stagione: "L’Inter può vincere scudetto, Coppa Italia e Champions League: è una squadra che ha una rosa bellissima. Ha due giocatori per ruolo, però dobbiamo fare meglio in difesa. Dal centrocampo in su non c’è alcun problema, la squadra fa sempre gol; va sistemata la fase difensiva. Squadra mentalmente più concentrata in Europa? Mi sembra che oggi la società ha come obiettivo principale fare bene in Coppa, dato che due anni fa meritavamo di vincere. Il campionato è sì importante, però ora la concentrazione è sulla Champions League. Ora in campionato siamo secondi in classifica, non siamo così lontani dal Napoli. Conte è un tecnico speciale, in più il Napoli non ha la stanchezza delle Coppe. Nella corsa scudetto ci metto anche il Milan, sono un po' in difficoltà ma hanno una rosa fortissima".

Zamorano, infine, indica le note positive della serata di domenica: "Mkhitaryan mi piace molto, la sua crescita all’Inter è stata fantastica. Mi piace moltissimo come giocano insieme Lautaro Martinez e Thuram, è come se lo facessero da una vita. Contro la Juventus anche Piotr Zielinski mi sembra essersi adattato perfettamente, e non è mai facile. Lautaro Martinez gli ha concesso di tirare due rigori, questa è una cosa fantastica che mi è piaciuta tantissimo".