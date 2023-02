L'ex attaccante cileno, infine, racconta una scena che ha visto mentre arrivava a San Siro domenica sera, ulteriore testimonianza della connessione che ha da anni col popolo del cielo e della notte: "Mi sono emozionato perché quando sono arrivato allo stadio ho visto 3-4 persone con la mia maglietta - le sue parole -. Io parlo con il cuore: quando si parla di Inter, si parla di cuore. L'Inter per me è speciale perché è una squadra che ti fa soffrire, che deve fare il 300% per vincere: questa cosa assomiglia molto a me, alla mia vita. Ecco perché c'è questa connessione magica col tifoso: la mia carriera e la mia vita sono state così".

