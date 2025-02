Se dovesse servire un'ulteriore conferma dell'avvicinamento di Nicola Zalewski all'Inter, questa arriva dalla lista dei convocati presentati dal tecnico della Roma Claudio Ranieri in vista della sfida di campionato contro il Napoli. Lista nella quale l'esterno polacco non è presente, mentre invece è regolarmente a disposizione Leandro Paredes, anche lui al centro di voci di mercato in uscita.

Questa la lista completa dei giallorossi, chiamati domani a fermare l'avanzata della corazzata di Antonio Conte:

Portieri: Svilar, Gollini, De Marzi

Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hummels, Mancini, Ndicka, Rensch, Abdulhamid

Centrocampisti: Baldanzi, Cristante, Koné, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers

Attaccanti: Dovbyk, Dybala, El Shaarawy, Shomurodov, Soulé

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!