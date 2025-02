Dopo l'ufficialità arrivata in tarda serata che mette nero su bianco il trasferimento in nerazzurro, Nicola Zalewski manda un messaggio ai suoi ormai ex tifosi e alla sua ex squadra, ex quantomeno fino a fine stagione come ci tiene a sottolineare l'italo-polacco nel post stesso che pronuncia un arrivederci ma non un addio: "Ciao Roma - si legge nel breve ma sentito saluto social rivolto al club capitolino, dove il classe 2002 è cresciuto -. Dalla prima volta che ho messo la tua maglia addosso sono passati 14 anni, una vita intera. Comunque vada a finire… Grazie di tutto".