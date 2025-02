Il sorteggio andato in scena a Nyon ha definito il destino europeo dell'Inter Primavera che, dopo il percorso netto tra Fase Campionato e sedicesimi di finale, ha scoperto che dovrà sfidare in trasferta il Bayern Monaco, in gara secca, per gli ottavi di Youth League. In caso di passaggio del turno, i nerazzurrini incrocerebbero, sempre lontano da Interello, una tra Atalanta e Trabzonspor, con possibilità di derby italiano. Se riuscisse a spingersi fino alle semifinali, infine, la squadra di Andrea Zanchetta troverebbe una tra Salisburgo, Atletico Madrid, Sturm Graz o Olympiacos.

OTTAVI DI FINALE (4/5 marzo)

Trabzonspor-Atalanta

Sturm Graz-Olympiacos

Bayern Monaco-Inter

Salisburgo-Atletico Madrid

Real Madrid-Az Alkmaar

Sporting Lisbona-Stoccarda

Hoffenheim-Manchester City

Aston Villa-Barcellona

QUARTI DI FINALE (1/2 aprile):

Real Madrid/Az vs Alkmaar-Hoffenheim/Manchester City

Sporting Lisbona/Stoccarda vs Aston Villa/Barcellona

Salisburgo/Atletico Madrid vs Sturm Graz/Olympiacos

Trabzonspor/Atalanta vs Bayern Monaco/Inter

SEMIFINALE (25 aprile, al Colovray Sports Centre di Nyon):

Salisburgo/Atletico Madrid-Sturm Graz/Olympiacos vs Trabzonspor/Atalanta-Bayern Monaco/Inter

Real Madrid/Az Alkmaar-Hoffenheim/Manchester City vs Sporting Lisbona/Stoccarda-Aston Villa/Barcellona

FINALE: (28 aprile al Colovray Sports Centredi Nyon)

