AZ Alkmaar, Basilea, Mainz, Midtjylland, Nantes, Olympiacos, Partizan e Žilina. Queste le possibili avversarie dell'Inter Primavera negli spareggi di Youth League che regaleranno il pass per gli ottavi di finale della competizione. I nerazzurrini, secondi nel girone D dopo aver battuto la Real Sociedad in mattinata, sfideranno in gara secca, in trasferta, una delle otto squadre che hanno superato il turno dopo il percorso dei campioni nazionali. Con la speranza di cambiare l'epilogo rispetto alle ultime due stagioni, quando i ragazzi di Cristian Chivu sono stati eliminati prima dallo Zilina e poi dal Rukh Lviv. Il 19 dicembre andrà in scena il sorteggio che determinterà gli accoppiamenti delle otto partite in programma tra il 6 e 7 febbraio.

