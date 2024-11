Domani il Salisburgo, il prossimo 10 dicembre l'Inter: sono questi i prossimi due impegni del Bayer Leverkusen in Champions League. Xabi Alonso, tecnico dei tedeschi, lancia un messaggio a tutti i tifosi delle Aspirine in vista dei prossimi due impegni europei in casa: "Sappiamo quanto siano importanti le prossime partite casalinghe contro Salisburgo e Inter - sottolinea in conferenza stampa -. Domani ci aspettiamo un buon avversario, il Salisburgo giocherà con molta intensità e dinamismo. Vogliamo ottenere questi punti importanti alla BayArena".

"Abbiamo bisogno dell'energia dei tifosi - ha poi aggiunto in un altro passaggio -. Nei momenti difficili possono influenzarci e spingerci. Abbiamo bisogno di questo sostegno dalla tribuna per vivere insieme le serate di Champions".

