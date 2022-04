Una vittoria in trasferta che Filip Stankovic e Gaetano Oristanio ricorderanno per tutta la vita. Il 2-1 del Volendam sul campo del Den Bosch vale alla truppa dell'ex nerazzurro Wim Jonk il ritorno in Eredivisie con due giornate di anticipo a 13 anni di distanza dall'ultima volta. I gol decisivi sono stati siglati da Josh Flint e Ronald Mühren nel corso della prima frazione, incanalando così le sorti della gara sul binario ospite. A nulla è valsa la rete di Van Bakel, che al 77' ha accorciato le distanze. Nel finale animi molto accesi e Den Bosch che rimane in dieci per l'espulsione di Douglas. Ma la concentrazione è tutta per il Volendam e la sua festa.

Il futuro dei due giocatori in prestito dall'Inter, come vi abbiamo raccontato qualche giorno fa (CLICCA QUI) potrebbe essere ancora in Olanda. Dove quest'anno sono stati protagonisti in prima linea: Oristanio con 6 gol in 33 presenze e Stankovic ha difeso alla grande la porta, con 8 cleen sheet e 2 rigori neutralizzati in 27 apparizioni.