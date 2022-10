"L'Inter è tornata a essere l'Inter". Ne è sicuro Christian Vieri, che ha espresso la sua opinione durante l'appuntamento classico del lunedì con la 'Bobo Tv', sul suo canale Twitch. "I nerazzurri subiscono tanti gol, è vero, ma ne fanno anche tanti - ha aggiunto l'ex attaccante riferendosi al 4-3 pirotecnico maturato sabato sera contro la Fiorentina -. Rispetto a un mese fa si sono ripresi alla grandissima, infatti per me ora ricominceranno a lottare per i primi posti e nell'anno nuovo correranno per lo scudetto. E non dimentichiamoci che se dopodomani battono il Viktoria Plzen sono agli ottavi di Champions".