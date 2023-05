Spazia dalla partita di mercoledì contro la Fiorentina alle prospettive per la finale di Champions League l'analisi di Bobo Vieri sull'Inter dalla BoboTV. Partendo dall'elogio per il mattatore della finale di Coppa Italia Lautaro Martinez. "La partita l'ha vinta l'attaccante, ha fatto la differenza", afferma Vieri con chiaro riferimento al Toro. Elogi anche per la Fiorentina: "Il West Ham non metterà mai in difficoltà l'Inter, la Fiorentina ce l'ha fatta. E l'Inter è tra le più squadre più in forma d'Europa, ha giocato davvero bene mercoledì. Gioca a calcio".

Per la gara di Istanbul Vieri non vuole parlare di esito scontato, anche perché a suo dire il centrocampo nerazzurro non ha poi molto da invidiare a quello di Pep Guardiola: "Per me l'Inter ha uno dei reparti mediani tra i 2-3 più forti d'Europa, gli attaccanti sono forti. L'Inter la vedo bene, è forte davvero".

