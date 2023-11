Intervenuto in collegamento con Radio TV Serie A, Bobo Vieri ha risposto a proposito del risultato ottenuto ieri dall'Inter in casa della Juventus, parlando di un pareggio che 'accontenta' entrambe le compagini: "Sono tutti e due contenti, mettiamola così. Simone Inzaghi non è contento? Non lo so, ma secondo me va bene così e nessuno si è fatto male… Calcio all’italiana (ride, ndr). Allegri è sempre sereno".

Sui due gol:

"Lautaro Martinez ha fatto un gran gol ma anche Dusan Vlahovic. Due grandissimi gol, poi è finita la partita. Sull’1-1 la partita è finita. Federico Gatti è alto 1.88 m, Lautaro Martinez è più piccolo, quindi è normale sia più rapido nei primi due-tre metri e ci sta che gli ruba il tempo. Oggi fermare Lautaro Martinez è dura, con Thuram forma una grande, grande coppia. Poi è rientrato anche Marko Arnautovic... Il campionato è ancora lunghissimo e bisogna vedere cosa succederà in Napoli-Inter di domenica prossima. Non si sa mai cosa succede nel calcio, quindi aspettiamo…" ha detto l'ex bomber.

