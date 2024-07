Dopo aver svolto le visite mediche al Coni, Piotr Zielisnki è già arrivato ad Appiano Gentile per aggregarsi ai compagni e svolgere il primo allenamento in nerazzurro. Volto sorridente e rilassato, saluti a tutti, nel video postato sui social dall'Inter si vedono le prime immagini del polacco in maglia Inter.