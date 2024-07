All'uscita dall'assemblea di Lega Serie A odierna, Alberto Zangrillo, presidente del Genoa, si è soffermato con i cronisti presenti per rispondere alle loro domande. Tra cui quella inevitabile sul futuro di Albert Gudmundsson: "Se ho avuto modo di parlarne con Marotta? No, i miei rapporti con il dottor Marotta sono straordinari, lui è un professionista che ne sa di calcio molto più di me - le sue parole -. Io ho detto che Albert deve sognare, ma può continuare a farlo anche al Genoa, è quello che auspico. Non c'è alcun tipo di problema, al di là di quello che sarà il mercato, che non è deciso da me, come ho già avuto modo di dirvi. L'impressione è che, come ha detto Gilardino, Albert possa restare in Liguria. Prezzo? No, le cifre non le dico. Non so cosa ho in tasca adesso....".

Infine, una battuta anche su Johan Vasquez, altro obiettivo nerazzurro: "Resta dove è", ha tagliato corto Zangrillo. Di seguito il video girato dal nostro inviato:

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!