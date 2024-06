Tra tanti agenti e direttori sportivi transitati nella sede dell'Inter in questa sorta di Open Day nerazzurro, c'è anche chi proprio non ci si aspetterebbe di incontrare: Albert Botines. Il manager, che nella sua scuderia vanta il nome di André Onana e ha lavorato per portarlo prima a Milano a zero e poi a Manchester (United) per oltre 50 milioni, è salito nell'headquarter di Viale della Liberazione.

Ufficiosamente, si tratta di una visita di cortesia e non ha a che fare con il portiere camerunese, ma è plausibile che oltre a rivedere vecchi 'amici' possa anche proporre alcuni dei propri giocatori come etichetta impone o semplicemente parlare della situazione di Dilan Zarate, che gioca nella U17 nerazzurra o, chissà, di Alex Perez, 18enne difensore spagnolo del Betis.