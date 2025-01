A margine della presentazione milanese dell'album Panini 2024-2025, Christian Vieri si è soffermato con i cronisti presenti, tra cui l'inviato di FcInternews.it, per rispondere alle loro domande. Ecco le parole di Bobo:

Che idea ti sei fatto della lotta scudetto al giro di boa?

"Inter e Napoli sono quelle che sembrano più pronte a oggi, assieme all'Atalanta. La Juve sta pareggiando tantissimo e il Milan fa fatica".

FcIN - Sono eccessive le critiche all'Inter?

"Quando l'Inter non vince uno si chiede sempre il perché. Ha la rosa più importante d'Italia. Ieri sono andato a dormire che era avanti 2-1, stamattina ho visto che ha fatto 2-2. Ci sta, si gioca ogni tre giorni. Di Lautaro non dite niente? Dicevate che non segnava... Le figuracce che fate (ride, ndr)".

Cosa consiglieresti a Frattesi?

"Io non do consiglio a nessuno. Uno vuole sempre giocare, è normale".

