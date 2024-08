C'è tanta voglia di Inter da parte di Benjamin Pavard e Marcus Thuram, che sono tornati oggi ad allenarsi ad Appiano Gentile, due giorni in anticipo rispetto alla tabella di marcia annunciata da Simone Inzaghi. I due francesi, dopo le vacanze, si sono messi subito al lavoro in palestra, come si può apprezzare dalla breve clip pubblicata dal club milanese su X.