Terminato da pochi minuti l’incontro andato in scena in sede tra l’attaccante uruguaiano, Martin Satriano, gli agenti e la dirigenza dell’Inter. Di seguito le immagini dell’uscita del giocatore ed entourage dalla sede nerazzurra raccolte dal nostro inviato. I diretti interessati non hanno rilasciato alcuna dichiarazione ai giornalisti presenti al The Corner.

‼️ Terminato l’incontro in sede tra Satriano, gli agenti e la dirigenza dell’Inter: il nostro @SimoneTogna sempre sul pezzo, ma bocche cucite all’esterno ️ pic.twitter.com/iq7VLEoFm5 — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) July 31, 2024

