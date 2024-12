Dopo Beppe Marotta, è Yann Sommer a presentarsi nella zona mista del Gran Galà AIC prima della cerimonia di premiazione. Il portiere elvetico dell'Inter ripercorre in primo luogo i drammatici attimi vissuti ieri: "È stato uno shock per tutti noi. Sono molto contento di aver letto le notizie di oggi e vedere che Edoardo Bove sta bene, questa è la cosa più importante".

Cosa volere di più da questa Inter e da questa stagione?

"L'obiettivo è di fare sempre meglio, però è la strada giusta per noi. Abbiamo cominciato questa stagione con qualche difficoltà ma ora stiamo meglio. Ora l'importante è difendere meglio, con tanta energia, come l'anno scorso".

La Champions è il grande obiettivo?

"Per un gruppo come l'Inter è sempre un obiettivo. Sappiamo che non è facile, bisogna fare punti in ogni partita, però è un obiettivo. Anche la Serie A è molto importante, vogliamo un altro Scudetto anche se non sarà semplice".

